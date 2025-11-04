Макдэвид стал вторым игроком после Гретцки, набравшим 1100 очков за «Эдмонтон»
Канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами по ходу недавно завершившегося матча с «Сент-Луис Блюз» (2:3) и вписал своё имя в клубную историю.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2025, вторник. 04:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Рословик (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 18:38 (pp) 0:2 Манджапане (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 22:27 1:2 Дворски (Фолк, Томас) – 36:08 (pp) 2:2 Томас (Броберг, Снаггеруд) – 38:38 3:2 Зутер (Парэйко, Шенн) – 58:37
Эти очки стали для канадца 1100-м и 1101-м в НХЛ (364 гола и 737 передач в 726 матчах). Таким образом, Коннор Макдэвид стал вторым игроком в истории «Эдмонтона», набравшим 1100+ очков за клуб после Уэйна Гретцки (1 669 игр).
В текущем сезоне у Макдэвида три гола и 16 ассистов в 14 матчах за клуб. Благодаря этой победе «Сент-Луис» занимает 15-е место Запада с 10 очками. «Эдмонтон» идёт восьмым — 15 очков.
Макдэвид показал, как готовится к новому сезону
