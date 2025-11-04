Макдэвид стал вторым игроком после Гретцки, набравшим 1100 очков за «Эдмонтон»

Канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами по ходу недавно завершившегося матча с «Сент-Луис Блюз» (2:3) и вписал своё имя в клубную историю.

Эти очки стали для канадца 1100-м и 1101-м в НХЛ (364 гола и 737 передач в 726 матчах). Таким образом, Коннор Макдэвид стал вторым игроком в истории «Эдмонтона», набравшим 1100+ очков за клуб после Уэйна Гретцки (1 669 игр).

В текущем сезоне у Макдэвида три гола и 16 ассистов в 14 матчах за клуб. Благодаря этой победе «Сент-Луис» занимает 15-е место Запада с 10 очками. «Эдмонтон» идёт восьмым — 15 очков.

