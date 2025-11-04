Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Бобровский провёл тренировку в специальной маске, посвящённой борьбе с раком

Сергей Бобровский провёл тренировку в специальной маске, посвящённой борьбе с раком
Комментарии

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский провёл тренировку в специальной маске, посвящённой борьбе с раком, сообщает пресс-служба НХЛ.

Маска Бобровского полностью фиолетовая, с современным логотипом «Пантерз» на левой стороне, логотипом «Флориды» начала 2000-х годов в виде пальмы на правой стороне и логотипом кричащей пантеры в стиле ретро спереди.

«Пантерз» планируют провести «Вечер борьбы с раком» 16 ноября во время матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бобровский делит второе место в лиге, одержав шесть побед в этом сезоне, а его процент отраженных бросков составляет 89,9, коэффициент надёжности — 2,34.

Материалы по теме
Вратарь «Флориды» Бобровский высказался о своём 50-м «сухом» матче за карьеру в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android