Сергей Бобровский провёл тренировку в специальной маске, посвящённой борьбе с раком

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский провёл тренировку в специальной маске, посвящённой борьбе с раком, сообщает пресс-служба НХЛ.

Маска Бобровского полностью фиолетовая, с современным логотипом «Пантерз» на левой стороне, логотипом «Флориды» начала 2000-х годов в виде пальмы на правой стороне и логотипом кричащей пантеры в стиле ретро спереди.

«Пантерз» планируют провести «Вечер борьбы с раком» 16 ноября во время матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Бобровский делит второе место в лиге, одержав шесть побед в этом сезоне, а его процент отраженных бросков составляет 89,9, коэффициент надёжности — 2,34.