Сергей Бобровский провёл тренировку в специальной маске, посвящённой борьбе с раком
Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский провёл тренировку в специальной маске, посвящённой борьбе с раком, сообщает пресс-служба НХЛ.
Маска Бобровского полностью фиолетовая, с современным логотипом «Пантерз» на левой стороне, логотипом «Флориды» начала 2000-х годов в виде пальмы на правой стороне и логотипом кричащей пантеры в стиле ретро спереди.
«Пантерз» планируют провести «Вечер борьбы с раком» 16 ноября во время матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Бобровский делит второе место в лиге, одержав шесть побед в этом сезоне, а его процент отраженных бросков составляет 89,9, коэффициент надёжности — 2,34.
