Шелдон Ремпал прилетел в Уфу, в аэропорту его встречал форвард «Салавата» Девин Броссо

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал прилетел в Уфу, в аэропорту его встречал форвард команды Девин Броссо, сообщает пресс-служба клуба.

«Салават Юлаев» подписал контракт с Шелдоном Ремпалом 27 октября 2025 года. В прошлом сезоне 30-летний канадец набрал 61 (31+30) очко в 68 встречах регулярного чемпионата и 21 (8+13) — в 19 играх плей-офф за «Салават Юлаев».

Летом 2025 года Ремпал подписал однолетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз», он сыграл два предсезонных матча, где набранными очками не отметился. В текущей кампании за «Херши» в АХЛ он провёл всего четыре матча и записал в свой актив 2 (1+1) очка.