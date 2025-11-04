«Сиэтл» дома победил «Чикаго», «Блэкхоукс» потерпели третье поражение подряд

4 ноября на льду «Клаймэт Пледж-Арены» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сиэтл Кракен» и «Чикаго Блэкхоукс». Победу со счётом 3:1 одержали хозяева льда.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На третьей минуте второго периода Джейми Олексяк открыл счёт во встрече. На восьмой минуте второго периода Мэтти Бенирс с передач Джордана Эберле и Ээли Толванена сделал счёт 2:0 в пользу хоккеистов «Сиэтла», забросив в большинстве. В конце встречи Джордан Эберле установил окончательный счёт во встрече.

В следующей игре «Сиэтл Кракен» примет на своём льду «Сан-Хосе Шаркс» 6 ноября. В этот же день «Чикаго Блэкхоукс» встретится в гостях с «Ванкувер Кэнакс».