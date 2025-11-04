Скидки
Сиэтл Кракен — Чикаго Блэкхоукс, результат матча 4 ноября, счет 3:1, НХЛ 2024-2025

«Сиэтл» дома победил «Чикаго», «Блэкхоукс» потерпели третье поражение подряд
Комментарии

4 ноября на льду «Клаймэт Пледж-Арены» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сиэтл Кракен» и «Чикаго Блэкхоукс». Победу со счётом 3:1 одержали хозяева льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2025, вторник. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Олексяк – 22:57     2:0 Бенирс (Эберле, Толванен) – 27:36 (pp)     2:1 Бураковски (Бедард) – 51:33     3:1 Эберле (Бенирс) – 56:05    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На третьей минуте второго периода Джейми Олексяк открыл счёт во встрече. На восьмой минуте второго периода Мэтти Бенирс с передач Джордана Эберле и Ээли Толванена сделал счёт 2:0 в пользу хоккеистов «Сиэтла», забросив в большинстве. В конце встречи Джордан Эберле установил окончательный счёт во встрече.

В следующей игре «Сиэтл Кракен» примет на своём льду «Сан-Хосе Шаркс» 6 ноября. В этот же день «Чикаго Блэкхоукс» встретится в гостях с «Ванкувер Кэнакс».

Комментарии
