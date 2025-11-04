Скидки
Результаты матчей НХЛ на 4 ноября 2025 года

В ночь на 4 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 4 ноября 2025 года:

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Питтсбург Пингвинз» — 4:3;
«Нэшвилл Предаторз» – «Ванкувер Кэнакс» — 4:5 ОТ;
«Сент-Луис Блюз» – «Эдмонтон Ойлерз» — 3:2;
«Сиэтл Кракен» – «Чикаго Блэкхоукс» — 3:1.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 19 очками после 13 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Монреаль Канадиенс», набравший 18 очков после 12 встреч.

Конфуз Малкина и «Питтсбурга»! Дали «Торонто» совершить самый крутой камбэк за 48 лет
