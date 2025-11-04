Расписание матчей МХЛ на 4 ноября 2025 года

Сегодня, 4 ноября, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 4 ноября 2025 года (время московское):

10:00. «Амурские Тигры» – МХК «Динамо» СПб;

11:00. «Тюменский Легион» – «Сибирские Снайперы»;

13:00. МХК «Динамо» М – «АКМ-Юниор»;

13:00. «Локо» – МХК «Динамо-Карелия»;

13:00. ХК «Капитан» – «Красная Машина-Юниор».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 33 очками после 18 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 33 очка после 19 матчей.