1100 очков Макдэвида в НХЛ, Рыбакина — в полуфинале Итогового чемпионата. Главное к утру
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид быстрее всех действующих игроков набрал 1100 очков в регулярных чемпионатах НХЛ, выступающая под флагом Казахстана шестая ракетка мира Елена Рыбакина досрочно вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA, нападающий петербургского «Зенита» Луис Энрике вызван в сборную Бразилии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Макдэвид набрал 1100 очков быстрее всех действующих игроков НХЛ. Впереди лишь три легенды.
- Рыбакина досрочно вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA с первого места в группе.
- Нападающий «Зенита» Луис Энрике вызван в сборную Бразилии на матчи в ноябре.
- 39-летний Евгений Малкин лидирует в гонке ассистентов НХЛ, столько же передач у Макдэвида.
- В Сербии 44-летний тренер команды Суперлиги умер во время матча.
- «Спартак» предложил Барко новый контракт — Лепсая.
- Хаби Алонсо нашёл для «Реала» «нового Крооса» и настаивает на его трансфере — El Nacional.
- Две голевые передачи Макдэвида не помогли «Эдмонтону» уйти от поражения с «Сент-Луисом».
- ЦСКА потерпел третье поражение кряду в КХЛ, проиграв минскому «Динамо».
- Кудерметова и Мертенс одержали первую победу на Итоговом чемпионате WTA — 2025 в паре.
- «Бруклин» проиграл «Миннесоте». У Дёмина — два очка, у Рэндла — трипл-дабл.
- 34 очка Николы Йокича с дабл-даблом помогли «Денверу» переиграть «Сакраменто».
- «Лейкерс» без Леброна, Дончича и Ривза одолели «Портленд», оформив четвёртую победу подряд.
Материалы по теме
Комментарии