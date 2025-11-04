Скидки
4 ноября главные новости спорта, футбольные трансферы, хоккей, НХЛ, КХЛ, баскетбол, НБА, теннис, Итоговый чемпионат

1100 очков Макдэвида в НХЛ, Рыбакина — в полуфинале Итогового чемпионата. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид быстрее всех действующих игроков набрал 1100 очков в регулярных чемпионатах НХЛ, выступающая под флагом Казахстана шестая ракетка мира Елена Рыбакина досрочно вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA, нападающий петербургского «Зенита» Луис Энрике вызван в сборную Бразилии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Макдэвид набрал 1100 очков быстрее всех действующих игроков НХЛ. Впереди лишь три легенды.
  2. Рыбакина досрочно вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA с первого места в группе.
  3. Нападающий «Зенита» Луис Энрике вызван в сборную Бразилии на матчи в ноябре.
  4. 39-летний Евгений Малкин лидирует в гонке ассистентов НХЛ, столько же передач у Макдэвида.
  5. В Сербии 44-летний тренер команды Суперлиги умер во время матча.
  6. «Спартак» предложил Барко новый контракт — Лепсая.
  7. Хаби Алонсо нашёл для «Реала» «нового Крооса» и настаивает на его трансфере — El Nacional.
  8. Две голевые передачи Макдэвида не помогли «Эдмонтону» уйти от поражения с «Сент-Луисом».
  9. ЦСКА потерпел третье поражение кряду в КХЛ, проиграв минскому «Динамо».
  10. Кудерметова и Мертенс одержали первую победу на Итоговом чемпионате WTA — 2025 в паре.
  11. «Бруклин» проиграл «Миннесоте». У Дёмина — два очка, у Рэндла — трипл-дабл.
  12. 34 очка Николы Йокича с дабл-даблом помогли «Денверу» переиграть «Сакраменто».
  13. «Лейкерс» без Леброна, Дончича и Ривза одолели «Портленд», оформив четвёртую победу подряд.
Топ-матчи вторника: «Ливерпуль» — «Реал» в Лиге чемпионов, СКА — «Динамо» в КХЛ и НБА
Топ-матчи вторника: «Ливерпуль» — «Реал» в Лиге чемпионов, СКА — «Динамо» в КХЛ и НБА
Результаты матчей НХЛ на 4 ноября 2025 года
Результаты игрового дня НБА 4 ноября
