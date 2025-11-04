1100 очков Макдэвида в НХЛ, Рыбакина — в полуфинале Итогового чемпионата. Главное к утру

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид быстрее всех действующих игроков набрал 1100 очков в регулярных чемпионатах НХЛ, выступающая под флагом Казахстана шестая ракетка мира Елена Рыбакина досрочно вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA, нападающий петербургского «Зенита» Луис Энрике вызван в сборную Бразилии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».