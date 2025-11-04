«Я очень впечатлён». Форвард «Салавата» Ремпал — о том, как его встретили в аэропорту Уфы

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал рассказал о своём переходе в уфимский клуб и оценил его встречу в аэропорту.

– Очень круто вернуться в Уфу! Сегодня меня ждала особенная встреча в аэропорту. Так много болельщиков приехали встречать меня ночью, невероятно!

– Девин Броссо тоже приехал в аэропорт. Как тебе такой сюрприз?

– Просто супер! Мы с ним очень близкие друзья, вместе начинали играть в молодёжной лиге, играли за студенческую команду. Так что я очень впечатлён.

– Как состояние после перелёта?

– Это были долгие дни в пути, к тому же надо было успеть собрать все документы, чтобы как можно быстрее прилететь в Уфу. Но это часть жизни игрока. Немного отдохну — и буду готов к игре!

– Можете немного подробнее рассказать о переходе в «Салават Юлаев»?

– Ключевым стал звонок Виктора Козлова. Мы с ним обсудили некоторые моменты. Прошлый сезон для нас был весьма успешным. Я наслаждался игрой за «Салават»: крутые болельщики, отличная организация и команда. Так что никаких сомнений, возвращаться или нет, у меня не было.

– Команда сильно изменилась в межсезонье…

– Я следил за результатами и здорово, что команде удалось выйти на победную серию. Надеюсь, мы все вместе улучшим результаты и выйдем в плей-офф! — приводит слова Ремпала сайт «Салавата Юлаева».