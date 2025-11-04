Вратарь «Сочи» Илья Самсонов рассчитывает вернуться в НХЛ в 2026 году

Вратарь «Сочи» Илья Самсонов заявил, что хотел бы вернуться в НХЛ в межсезонье 2026 года.

«Я хочу показать, на каком уровне нахожусь и насколько хорошо могу играть. В контракте есть пункт, который позволяет нам рассмотреть любое предложение НХЛ, которое я могу получить в межсезонье 2026 года», — приводит слова Самсонова RG.

Напомним, вратарь пополнил состав «Сочи» 1 ноября. Соглашение с Самсоновым рассчитано на два года.

28-летний Самсонов в Национальной хоккейной лиге играл за «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вегас Голден Найтс». В КХЛ Илья выступал за «Металлург». На его счету 87 матчей с коэффициентом надёжности 2,19 и 92,7% отражённых бросков.