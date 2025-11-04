Разин: Самсонову лучше в «Сочи». Они с Кузнецовым друзья, разделили их, чтобы не зависали

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о переходе вратаря Ильи Самсонова в «Сочи». Ранее права на голкипера в КХЛ принадлежали магнитогорскому клубу.

– На днях Илья Самсонов, права на которого принадлежали «Металлургу», был обменян в «Сочи» и подписал контракт. Почему вы не воспользовались этой опцией и не подписали его сами? Почему ставка на Набокова и Смолина?

– Отвечу шуткой: они с Кузнецовым друзья. Чтобы сильно не зависали вдвоём – решили их разделить. К тому же Набоков и Смолин уже доказали, что способны играть и прогрессируют. А Кузнецову, чтобы из него хоть что-то достать без Самсонова, пусть едет туда и доказывает.

Вы вчера не видели? Он после второго периода еле доехал. А мне как тренеру зачем рисковать? Не дай бог, он сдохнет прям на игре, скажут, что я его перетренировал. Пусть лучше в «Сочи» тренируется. Это всё, конечно, шутки (улыбается), — приводит слова Разина сайт «Металлурга».