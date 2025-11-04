Скидки
Калиев обвиняется в краже денег у бывшей девушки, чтобы оплатить проигрыш в азартных играх

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Артур Калиев был обвинён своей бывшей девушкой в ​​краже более $ 50 000, чтобы погасить долг своим экс-партнёрам по команде после проигрыша в азартных играх. Об этом сообщает New York Post.

Модель Лорен Мочен утверждает, что Калиев обманывал её в течение трёх лет. Артур отправлял ей чеки от транспортной компании своей семьи на общую сумму $ 7500. Взамен девушка переводила эквивалентную сумму за каждый чек через PayPal.

После возвращения пары с отдыха на Багамах Мочен проверила баланс своего банковского счёта и с удивлением обнаружила, что он составил «- $ 7000». После этого ей позвонили из банка и сообщили, что чеки, якобы выписанные транспортной компанией семьи Калиевых, были поддельными.

Мочен ранее предоставила Калиеву доступ к своему счёту PayPal, поскольку Артур утверждал, что у него возникли проблемы с его собственными счетами PayPal. Мочен также утверждает, что Калиев открыл отдельный счёт PayPal, используя её личные данные и другой номер телефона.

Девушка также предоставила New York Post текстовое сообщение от друга Калиева, нападающего СКА Игоря Ларионова-младшего, в котором хоккеист утверждает, что защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути сообщил ему, что Калиев задолжал «около $ 50 000» различным игрокам «королей».

В сентябре 2025 года Лорен Мочен написала заявление в полицию по факту мошенничества со стороны Калиева. НХЛ сообщила New York Post, что изучила вопрос и определила, что «доказательств того, что какие-либо действия Калиева нарушают правила или действующее законодательство, нет».

