Трёхкратный олимпийский чемпион: теряем «Сибирь», главная ошибка — увольнение Епанчинцева

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов оценил неудачную игру новосибирской «Сибири» в нынешнем сезоне КХЛ. «Сибирь» набрала 16 очков в 21 матче и занимает последнее, 11-е место, в турнирной таблице Восточной конференции.

— Теряем «Сибирь». У новосибирского клуба уже семь поражений подряд, даже «Салават», в котором за последние месяцы всех распродали, идёт лучше. Хорошо знаю Новосибирск, это один из самых хоккейных городов страны, если не самый хоккейный. Но если соседний Омск держит марку и всё время кем-то усиливается, то Новосибирск только огорчает – и результатами, и селекцией.

— В чём причина?

— Главная ошибка – увольнение тренера Епанчинцева. При нём было понятно, в какой хоккей «Сибирь» хочет играть, в каких-то матчах появлялся рисунок. Видимо, ошиблись там и с вратарём – канадский голкипер «Сибири» тоже напоминает Миску, а также соотечественника из ЦСКА. Целый отряд вот таких сомнительных вратарей-легионеров уже набирается.

Сейчас «Сибирь» выглядит совсем беспросветно. А ведь хоккей в Новосибирске – больше чем просто спорт. Так что руководству региона нужно задуматься, — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.