«Просто так получилось». Илья Самсонов — о том, почему не нашёл команду в НХЛ в межсезонье

Вратарь «Сочи» Илья Самсонов рассказал, почему в межсезонье ни одна команда НХЛ не сделала ему предложения, и высказался о нестабильной игре в «Вегас Голден Найтс».

«Честно говоря, я не знаю, что произошло и почему всё так обернулось. Не думаю, что мои агенты упустили момент или допустили какие-то ошибки. Просто так получилось, и добавить больше нечего.

Не знаю, что пошло не так [в «Вегасе»]. Когда тренер тебе не доверяет… Бывали и хорошие периоды, но, если ты играешь один матч раз в две недели, сложно показать, на что способен. Я к такому не привык», — приводит слова Самсонова RG.

Ранее Самсонов заявил, что хотел бы вернуться в НХЛ в межсезонье 2026 года.