Борис Михайлов: никто не доволен результатом, исторически ЦСКА должен быть выше

Член наблюдательного совета хоккейного ЦСКА и почётный президент клуба Борис Михайлов высказался о результатах армейского клуба в нынешнем сезоне КХЛ. ЦСКА с 22 очками после 22 встреч располагается на восьмой строчке Запада.

— У ЦСКА три поражения подряд, два из которых в дерби со «Спартаком» и «Динамо», можете как‑то объяснить неудачи на старте сезона?

— Вопрос не ко мне, а к тренерскому штабу. Сейчас игра команды соответствует тому, сколько очков она набрала и какое место занимает. Исторически ЦСКА должен быть выше. Вопрос надо задавать не мне. Надеемся на лучшее. Никто не доволен результатом команды: ни тренеры, ни болельщики. Нужно набраться терпения, — цитирует Михайлова «Матч ТВ».