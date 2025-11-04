Скидки
«Сочи» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск
Сегодня, 4 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Сочи состоится встреча между местным «Сочи» и московским «Спартаком». Матч на стадионе «Большой» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Спартак
Москва
Это будет четвёртая встреча команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. В первых двух матчах сильнее были хоккеисты столичного клуба — со счётом 4:3 и 5:3, в третьей игре победу одержал ХК «Сочи» (5:2).

На данный момент «Сочи» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» расположился на седьмой строчке в таблице Запада.

