СКА — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 4 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге состоится встреча между местным СКА и московским «Динамо». Матч на стадионе «Ледовый» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет первая встреча команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. СКА после 20 матчей набрал 20 очков и расположился на девятом месте в таблице Западной конференции КХЛ. Московское «Динамо» с 27 очками после 20 встреч занимает пятое место в таблице Запада. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.