Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер Александр Самонов написал открытое письмо болельщикам «Салавата Юлаева»

Голкипер Александр Самонов написал открытое письмо болельщикам «Салавата Юлаева»
Комментарии

Вратарь Александр Самонов после перехода из «Салавата Юлаева» в ЦСКА высказал слова благодарности уфимским болельщикам.

«Дорогие болельщики! Я хочу от всего сердца поблагодарить вас за вашу поддержку, веру и энергию, которые вы дарите команде, за тепло, внимание и вашу доброту!

Для меня было огромной честью быть частью такого дружного, тёплого коллектива с такими сумасшедше классными, замечательными болельщиками! Продолжайте идти вперёд и поддерживать команду с той же душой! Спасибо вам за всё! Зелёный однажды, зелёный навсегда», — цитирует Самонова пресс-служба «Салавата Юлаева».

В текущем сезоне 30-летний вратарь провёл 13 матчей за «Салават Юлаев», три из которых завершились победой.

Материалы по теме
Официально
«Салават Юлаев» обменял вратаря Александра Самонова в ЦСКА на денежную компенсацию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android