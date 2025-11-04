Голкипер Александр Самонов написал открытое письмо болельщикам «Салавата Юлаева»

Вратарь Александр Самонов после перехода из «Салавата Юлаева» в ЦСКА высказал слова благодарности уфимским болельщикам.

«Дорогие болельщики! Я хочу от всего сердца поблагодарить вас за вашу поддержку, веру и энергию, которые вы дарите команде, за тепло, внимание и вашу доброту!

Для меня было огромной честью быть частью такого дружного, тёплого коллектива с такими сумасшедше классными, замечательными болельщиками! Продолжайте идти вперёд и поддерживать команду с той же душой! Спасибо вам за всё! Зелёный однажды, зелёный навсегда», — цитирует Самонова пресс-служба «Салавата Юлаева».

В текущем сезоне 30-летний вратарь провёл 13 матчей за «Салават Юлаев», три из которых завершились победой.