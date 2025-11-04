Защитник «Барыса» Тайлер Уозерспун выбыл на длительный срок

Защитник «Барыса» Тайлер Уозерспун переведён в список травмированных, сообщает пресс-служба астанинского клуба.

Отмечается, что в выездном матче с «Трактором» (3:6) защитник получил травму коленного сустава, требующую оперативного лечения и длительного периода восстановления.

В нынешнем сезоне 32-летний игрок обороны провёл восемь матчей, в которых результативным действиями не отметился.

Уозерспун провёл в АХЛ 688 матчей, также в его статистике числятся 36 встреч в Национальной хоккейной лиге. В 2022 году Уозерспун выступил в составе сборной Канады на Олимпийских играх в Пекине. В прошлом сезоне Тайлер защищал цвета фарм-клуба «Монреаль Канадиенс» «Лаваль Рокет».