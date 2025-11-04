Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Барыса» Тайлер Уозерспун выбыл на длительный срок

Защитник «Барыса» Тайлер Уозерспун выбыл на длительный срок
Комментарии

Защитник «Барыса» Тайлер Уозерспун переведён в список травмированных, сообщает пресс-служба астанинского клуба.

Отмечается, что в выездном матче с «Трактором» (3:6) защитник получил травму коленного сустава, требующую оперативного лечения и длительного периода восстановления.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
6 : 3
Барыс
Астана
1:0 Ливо (Григоренко, Дер-Аргучинцев) – 00:17 (5x5)     2:0 Рыков (Рыкманов, Агламзянов) – 08:47 (5x5)     3:0 Гросс (Ливо, Григоренко) – 16:12 (5x4)     4:0 Глотов – 22:53 (4x5)     4:1 Веккионе (Уолш, Симонов) – 26:52 (5x4)     4:2 Масси (Уолш, Симонов) – 40:31 (5x5)     5:2 Жарков (Гросс, Глотов) – 48:22 (5x5)     6:2 Федосеев (Коршков, Горюнов-Рольгизер) – 51:34 (5x5)     6:3 Томпсон (Бреус, Бекетаев) – 56:55 (5x5)    

В нынешнем сезоне 32-летний игрок обороны провёл восемь матчей, в которых результативным действиями не отметился.

Уозерспун провёл в АХЛ 688 матчей, также в его статистике числятся 36 встреч в Национальной хоккейной лиге. В 2022 году Уозерспун выступил в составе сборной Канады на Олимпийских играх в Пекине. В прошлом сезоне Тайлер защищал цвета фарм-клуба «Монреаль Канадиенс» «Лаваль Рокет».

Материалы по теме
«Мы можем играть лучше». Кравец — о поражении «Барыса» от «Нефтехимика»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android