Защитник «Барыса» Тайлер Уозерспун выбыл на длительный срок
Защитник «Барыса» Тайлер Уозерспун переведён в список травмированных, сообщает пресс-служба астанинского клуба.
Отмечается, что в выездном матче с «Трактором» (3:6) защитник получил травму коленного сустава, требующую оперативного лечения и длительного периода восстановления.
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
6 : 3
Барыс
Астана
1:0 Ливо (Григоренко, Дер-Аргучинцев) – 00:17 (5x5) 2:0 Рыков (Рыкманов, Агламзянов) – 08:47 (5x5) 3:0 Гросс (Ливо, Григоренко) – 16:12 (5x4) 4:0 Глотов – 22:53 (4x5) 4:1 Веккионе (Уолш, Симонов) – 26:52 (5x4) 4:2 Масси (Уолш, Симонов) – 40:31 (5x5) 5:2 Жарков (Гросс, Глотов) – 48:22 (5x5) 6:2 Федосеев (Коршков, Горюнов-Рольгизер) – 51:34 (5x5) 6:3 Томпсон (Бреус, Бекетаев) – 56:55 (5x5)
В нынешнем сезоне 32-летний игрок обороны провёл восемь матчей, в которых результативным действиями не отметился.
Уозерспун провёл в АХЛ 688 матчей, также в его статистике числятся 36 встреч в Национальной хоккейной лиге. В 2022 году Уозерспун выступил в составе сборной Канады на Олимпийских играх в Пекине. В прошлом сезоне Тайлер защищал цвета фарм-клуба «Монреаль Канадиенс» «Лаваль Рокет».
