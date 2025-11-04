Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Даллас» проведёт матч на открытом воздухе на арене для американского футбола в 2027 году

«Даллас» проведёт матч на открытом воздухе на арене для американского футбола в 2027 году
Аудио-версия:
Комментарии

«Даллас Старз» проведёт матч стадионной серии на открытом воздухе на домашней арене клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Даллас Ковбойз» в 2027 году, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Встреча состоится 20 февраля 2027 года, соперник «звёзд» определится позднее. Арена «Даллас Ковбойз» «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» может вмещать до 105 000 зрителей с учётом стоячих мест.

«На этой площадке проходили боксёрские поединки, баскетбольные матчи, концерты, изредка — футбол. Это стадион, который может адаптироваться к чему угодно. Это будет первая хоккейная игра здесь. Вместе с Джерри Джонсом (Владелец «Ковбойз». — Прим. «Чемпионата») и «Ковбойз» я более чем уверен, что это будет великолепное событие», — заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

Материалы по теме
Форвард «Далласа» Тайлер Сегин провёл 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android