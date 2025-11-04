«Даллас» проведёт матч на открытом воздухе на арене для американского футбола в 2027 году

«Даллас Старз» проведёт матч стадионной серии на открытом воздухе на домашней арене клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Даллас Ковбойз» в 2027 году, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Встреча состоится 20 февраля 2027 года, соперник «звёзд» определится позднее. Арена «Даллас Ковбойз» «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» может вмещать до 105 000 зрителей с учётом стоячих мест.

«На этой площадке проходили боксёрские поединки, баскетбольные матчи, концерты, изредка — футбол. Это стадион, который может адаптироваться к чему угодно. Это будет первая хоккейная игра здесь. Вместе с Джерри Джонсом (Владелец «Ковбойз». — Прим. «Чемпионата») и «Ковбойз» я более чем уверен, что это будет великолепное событие», — заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.