Роман Ротенберг рассказал, планирует ли ФХР следить за Олимпиадой в Италии

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что в ФХР по возможности будут следить за Олимпиадой в Италии, несмотря на отстранение россиян.

«Тренеры, менеджеры всегда обязаны смотреть матчи, изучать инновации, развиваться. Эти упражнения мы собирали со всего мира. По возможности будем следить за Олимпиадой в рамках образовательного процесса», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее стало известно, что сборная Франции официально заменит российскую команду на турнире.