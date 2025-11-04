Скидки
Виталий Давыдов: ЦСКА теперь будет полегче — Самонов дворовых ошибок не допускает

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов оценил победу московского «Динамо» над ЦСКА (3:2) и прокомментировал переход вратаря Александра Самонова из «Салавата Юлаева» в армейский клуб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Пыленков (Гусев, Уил) – 03:09 (5x5)     1:1 Саморуков (Спронг, Абрамов) – 03:53 (5x5)     2:1 Гусев (Уил, Сергеев) – 39:50 (5x5)     2:2 Нестеров (Бучельников, Спронг) – 55:04 (5x4)     3:2 Мамин (Ожиганов, Пыленков) – 59:22 (5x5)    

— Родное «Динамо» в дерби на последних секундах эффектно победило ЦСКА. По делу?
— В последних матчах бело-голубые мне нравятся. Команда сыгранна. Есть уверенность в своих силах – а значит, и в результате.

А вот ЦСКА, наоборот, в переходном состоянии. Новый штаб – и обновлённый состав. Нужно ждать. А пока армейцы Москвы держат марку разве что в большинстве.

Ну а победа получилась не столько эффектной, сколько обидной – для ЦСКА. При равном счёте пропустить на последних секундах такую шайбу с «углового» — это надо постараться. И североамериканский вратарь постарался – допустил ошибку в стиле прошлогоднего Миски. Не удивлён, что после этого подарка ЦСКА срочно выменял в «Салавате» вратаря Самонова. Уфе от очередной потери станет ещё тяжелее, а вот ЦСКА теперь будет полегче – Самонов дворовых ошибок не допускает, — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

Голкипер Александр Самонов написал открытое письмо болельщикам «Салавата Юлаева»
