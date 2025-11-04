Виталий Давыдов: ЦСКА теперь будет полегче — Самонов дворовых ошибок не допускает

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов оценил победу московского «Динамо» над ЦСКА (3:2) и прокомментировал переход вратаря Александра Самонова из «Салавата Юлаева» в армейский клуб.

— Родное «Динамо» в дерби на последних секундах эффектно победило ЦСКА. По делу?

— В последних матчах бело-голубые мне нравятся. Команда сыгранна. Есть уверенность в своих силах – а значит, и в результате.

А вот ЦСКА, наоборот, в переходном состоянии. Новый штаб – и обновлённый состав. Нужно ждать. А пока армейцы Москвы держат марку разве что в большинстве.

Ну а победа получилась не столько эффектной, сколько обидной – для ЦСКА. При равном счёте пропустить на последних секундах такую шайбу с «углового» — это надо постараться. И североамериканский вратарь постарался – допустил ошибку в стиле прошлогоднего Миски. Не удивлён, что после этого подарка ЦСКА срочно выменял в «Салавате» вратаря Самонова. Уфе от очередной потери станет ещё тяжелее, а вот ЦСКА теперь будет полегче – Самонов дворовых ошибок не допускает, — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.