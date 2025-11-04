Василий Демченко повторил клубный рекорд минского «Динамо» по количеству «сухих» матчей
Голкипер Василий Демченко одержал победу во встрече с ЦСКА (2:0) и повторил клубный рекорд минского «Динамо» по количеству «сухих» матчей, сообщает пресс-служба белорусской команды.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2025, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Усов (Сотишвили, Диц) – 54:01 (5x5) 2:0 Галиев (Усов) – 59:28 (en)
Демченко провёл восьмую встречу в составе динамовцев «на ноль» и повторил результат Бена Скривенса. Для этого Василию понадобилось 44 матча, в то время как Скривенс провёл 60 игр. Следующий «сухарь» Демченко станет 30-м в его карьере в КХЛ и рекордным для клуба.
Минское «Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 21 матч, в которых набрало 29 очков, клуб занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.
