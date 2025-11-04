Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Василий Демченко повторил клубный рекорд минского «Динамо» по количеству «сухих» матчей

Василий Демченко повторил клубный рекорд минского «Динамо» по количеству «сухих» матчей
Комментарии

Голкипер Василий Демченко одержал победу во встрече с ЦСКА (2:0) и повторил клубный рекорд минского «Динамо» по количеству «сухих» матчей, сообщает пресс-служба белорусской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2025, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Усов (Сотишвили, Диц) – 54:01 (5x5)     2:0 Галиев (Усов) – 59:28 (en)    

Демченко провёл восьмую встречу в составе динамовцев «на ноль» и повторил результат Бена Скривенса. Для этого Василию понадобилось 44 матча, в то время как Скривенс провёл 60 игр. Следующий «сухарь» Демченко станет 30-м в его карьере в КХЛ и рекордным для клуба.

Минское «Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 21 матч, в которых набрало 29 очков, клуб занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.

Материалы по теме
Видео
ЦСКА потерпел третье поражение кряду в КХЛ, проиграв минскому «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android