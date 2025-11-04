Скидки
«Я не чувствовал такого раньше, в других клубах». Диц — об атмосфере на «Минск-Арене»

«Я не чувствовал такого раньше, в других клубах». Диц — об атмосфере на «Минск-Арене»
Защитник минского «Динамо» Даррен Диц рассказал, что изменилось у него с переходом в стан «зубров», и отметил атмосферу на «Минск-Арене».

«Я думаю, что моя роль изменилась. Нужно играть более ответственно. Это не только атаковать и забивать голы, хотя это тоже важно. Защитники должны контролировать игру и, самое главное, приносить пользу в обороне, чтобы мы не пропускали, а нападающие могли выполнять свои задачи.

На «Минск-Арене» очень шумно, но эмоции болельщиков бывают не только положительными, но и с призывами: «Давайте, ребята, лучше!» Я не чувствовал такого раньше, в других клубах», — приводит слова Дица Hockey.by.

