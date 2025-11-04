Скидки
Форвард «Салавата» Жаровский: слышал сравнения с Ваней Демидовым, может, мы и похожи

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский рассказал, как относится к возросшему вниманию к нему, и отреагировал на сравнения с форвардом «Монреаль Канадиенс» Иваном Демидовым.

«Что касается возросшего внимания, я не особо слежу за новостями, читаю не так много пабликов. Понятно, что мне что-то присылают, показывают, но для меня это не главное – я просто занимаюсь любимым делом и кайфую от этого. Слышал сравнения с Ваней Демидовым, может, мы и похожи. Ваня в полном порядке, и мне приятно, что сравнивают с ним.

Надеюсь, как и он, показывать хороший хоккей и добиваться высоких результатов. Не ставил себе цель побороться за приз лучшего новичка сезона, в первую очередь важен командный результат. То, что меня признавали лучшим новичком недели и месяца – лишь приятный бонус, не более, спасибо партнёрам за это», — приводит слова Жаровского сайт КХЛ.

