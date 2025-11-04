Никита Зайцев назвал Николая Голдобина самым весёлым хоккеистом СКА

Защитник СКА Никита Зайцев назвал форварда Николая Голдобина самым весёлым хоккеистом армейского клуба.

– Кто в команде самый весёлый?

– Коля Голдобин. Мне нравится его юмор, у него всё время хорошее настроение. Он на позитиве, несмотря ни на что. Человек каждый день приходит в команду с улыбкой – это отличная черта, — цитирует Зайцева пресс-служба СКА.

В нынешнем сезоне на счету Николая 16 матчей, в которых он отметился тремя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. В минувшем сезоне Голдобин выступал за «Спартак», где провёл 74 игры и заработал 67 (24+43) очков. Всего на счету форварда 355 встреч в КХЛ и 287 (123+164) очков.