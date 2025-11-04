Шесть юных хоккеистов обратились в больницу после ДТП в Ростовской области

Шесть игроков детской хоккейной команды, попавшей в ДТП в Ростовской области, обратились в больницу, сообщила в телеграм‑канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Вечером 3 ноября на 191-м километре автодороги «Волгодонск – Ростов-на-Дону» произошла цепочка столкновений транспортных средств. В результате погибли два человека – водитель «Хендэ Солярис» (предполагаемый виновник аварии) и пассажир того же автомобиля. В медицинское учреждение обратились шесть юных хоккеистов. Им была оперативно оказана необходимая помощь.

Доследственная проверка продолжается. Повреждённые автомобили помещены на специализированную стоянку для проведения необходимых экспертиз», — написано в телеграм‑канале Ирины Волк.