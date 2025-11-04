Скидки
Хоккей

Сибирь – Торпедо, результат матча 4 ноября 2025 года, счёт 3:4 Б, КХЛ 2025/2026

«Торпедо» в гостях одолело «Сибирь», новосибирский клуб потерпел восьмое поражение подряд
Аудио-версия:
Комментарии

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2025, вторник. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 4
Б
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Воронин (Конюшков, Белевич) – 18:11 (5x5)     1:1 Булавчук (Лукин, Неколенко) – 30:55 (5x5)     1:2 Соколов (Гончарук, Конюшков) – 40:11 (5x4)     2:2 Чехович (Аланов, Широков) – 45:20 (5x3)     3:2 Першаков (Фэрренс, Пьянов) – 46:05 (5x4)     3:3 Соколов (Alexei Kruchinin, Конюшков) – 54:12 (5x4)     3:4 Соколов – 65:00    

На 19-й минуте первого периода Кирилл Воронин открыл счёт во встрече. В середине второго периода Оскар Булавчук восстановил равенство в матче. На 11-й секунде третьего периода Егор Соколов вновь вывел гостей вперёд. На шестой минуте периода Иван Чехович сделал счёт 2:2. Спустя 45 секунд Александр Першаков впервые в матче вывел «Сибирь» вперёд. На 15-й минуте периода Егор Соколов забросил третью шайбу «Торпедо» в игре, оформив дубль. В серии буллитов лучше оказались гости.

Для новосибирского клуба это поражение стало восьмым подряд.

В следующей игре «Сибирь» встретится с ЦСКА в гостях 8 ноября. «Торпедо» также сыграет с ЦСКА, но 6 ноября в Москве.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии
