«Торпедо» в гостях одолело «Сибирь», новосибирский клуб потерпел восьмое поражение подряд

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.

На 19-й минуте первого периода Кирилл Воронин открыл счёт во встрече. В середине второго периода Оскар Булавчук восстановил равенство в матче. На 11-й секунде третьего периода Егор Соколов вновь вывел гостей вперёд. На шестой минуте периода Иван Чехович сделал счёт 2:2. Спустя 45 секунд Александр Першаков впервые в матче вывел «Сибирь» вперёд. На 15-й минуте периода Егор Соколов забросил третью шайбу «Торпедо» в игре, оформив дубль. В серии буллитов лучше оказались гости.

Для новосибирского клуба это поражение стало восьмым подряд.

В следующей игре «Сибирь» встретится с ЦСКА в гостях 8 ноября. «Торпедо» также сыграет с ЦСКА, но 6 ноября в Москве.

