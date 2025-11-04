Жаровский: в «Салавате» у меня есть возможность не бояться ошибок, а наслаждаться игрой

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский заявил, что тренерский штаб уфимского клуба во главе с Виктором Козловым помогает развитию молодых хоккеистов.

«Какого-то серьёзного давления из-за новой роли в команде я на себе не ощущаю. Большое спасибо всем тренерам и особенно Виктору Николаевичу Козлову за то, что дают играть, доверяют большинство. Да, есть ошибки, но не сажают в запас, а просто подсказывают и верят в нас. Для молодых игроков это очень важно. Виктор Николаевич даёт очень полезные советы, которые помогают расти и прогрессировать. Круто, что есть возможность не бояться ошибок, а наслаждаться игрой и показывать то, что умеешь», — приводит слова Жаровского сайт КХЛ.