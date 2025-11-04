«Пока так прёт, надо продолжать играть». Артюхин — о результативности Малкина в сезоне НХЛ

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин высказался о высокой результативности нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в текущем сезоне НХЛ. 39-летний нападающий набрал 19 (3+16) очков за 14 матчей в текущем сезоне.

«Конечно, в таком возрасте уже приходится постоянно находить мотивацию, чтобы продолжать играть на таком уровне. Всё зависит от здоровья, насколько оно позволяет. Думаю, у каждого есть в голове мысли и предельная точка, от которой ты отталкиваешься, до какого возраста хочешь играть. Если пока так прёт у ребят, то надо продолжать играть, зачем возвращаться? Но хоккей с каждым годом меняется, скорости растут, сложно сказать, что будет через год.

Всё от них зависит, когда они хотят закончить. Ягр, например, всё играет. Пытается, наверное, какой-то рекорд перебить, чтобы потом его пытались догнать. У каждого своя какая-то мотивация. Наверняка Женя с Сашей Овечкиным хотели бы закончить в родных клубах для себя на хорошей ноте. Главное – без травм! И хочется им пожелать здоровья. Конечно, нам хочется их увидеть в КХЛ, но на них там тоже люди приходят, смотрят, фанатеют от них. Пусть продолжают как можно дольше играть на таком уровне и продолжают радовать не только нас своей игрой, но и североамериканских болельщиков», — приводит слова Артюхина Legalbet.