«Очень зрелищный матч для болельщиков». Исаков — о победе над «Сибирью»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал победу в выездном матче с «Сибирью» (4:3 Б).

«Очень зрелищный матч для болельщиков, особенно третий период. С одной стороны, можно радоваться, что реализовали большинство, с другой – пропустили в меньшинстве. Это моменты, которые постоянно будут возникать. Довольны победой, в сложном матче добыли два очка», — передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Для новосибирского клуба это поражение стало восьмым подряд. В следующей игре «Сибирь» встретится с ЦСКА в гостях 8 ноября. «Торпедо» также сыграет с ЦСКА, но 6 ноября в Москве.