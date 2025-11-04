Скидки
«Очень зрелищный матч для болельщиков». Исаков — о победе над «Сибирью»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал победу в выездном матче с «Сибирью» (4:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2025, вторник. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 4
Б
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Воронин (Конюшков, Белевич) – 18:11 (5x5)     1:1 Булавчук (Лукин, Неколенко) – 30:55 (5x5)     1:2 Соколов (Гончарук, Конюшков) – 40:11 (5x4)     2:2 Чехович (Аланов, Широков) – 45:20 (5x3)     3:2 Першаков (Фэрренс, Пьянов) – 46:05 (5x4)     3:3 Соколов (Alexei Kruchinin, Конюшков) – 54:12 (5x4)     3:4 Соколов – 65:00    

«Очень зрелищный матч для болельщиков, особенно третий период. С одной стороны, можно радоваться, что реализовали большинство, с другой – пропустили в меньшинстве. Это моменты, которые постоянно будут возникать. Довольны победой, в сложном матче добыли два очка», — передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Для новосибирского клуба это поражение стало восьмым подряд. В следующей игре «Сибирь» встретится с ЦСКА в гостях 8 ноября. «Торпедо» также сыграет с ЦСКА, но 6 ноября в Москве.

