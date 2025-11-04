Скидки
Хоккей Новости

«Его в аэропорту встречали с плакатами, представляете?» Исаков — о Костине в Новосибирске

Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался об игре вратаря Дениса Костина в матче с бывшей командой «Сибирью» (4:3 Б) в Новосибирске. Голкипер пропустил три шайбы, отразил 22 броска и одержал победу в серии буллитов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2025, вторник. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 4
Б
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Воронин (Конюшков, Белевич) – 18:11 (5x5)     1:1 Булавчук (Лукин, Неколенко) – 30:55 (5x5)     1:2 Соколов (Гончарук, Конюшков) – 40:11 (5x4)     2:2 Чехович (Аланов, Широков) – 45:20 (5x3)     3:2 Першаков (Фэрренс, Пьянов) – 46:05 (5x4)     3:3 Соколов (Alexei Kruchinin, Конюшков) – 54:12 (5x4)     3:4 Соколов – 65:00    

— Костин выражал желание сыграть в Новосибирске?
— С ним пообщался Николай Хабибулин, тренер вратарей. У него была мотивация сыграть при новосибирских зрителях. Мы даже в аэропорт прилетели, и его встречали с плакатами, представляете? Для Дениса «Сибирь» и для «Сибири» Денис – важный момент. Хорошо, что он сыграл и победил, — передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Комментарии
Новости. Хоккей
