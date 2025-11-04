«Его в аэропорту встречали с плакатами, представляете?» Исаков — о Костине в Новосибирске
Поделиться
Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался об игре вратаря Дениса Костина в матче с бывшей командой «Сибирью» (4:3 Б) в Новосибирске. Голкипер пропустил три шайбы, отразил 22 броска и одержал победу в серии буллитов.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2025, вторник. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 4
Б
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Воронин (Конюшков, Белевич) – 18:11 (5x5) 1:1 Булавчук (Лукин, Неколенко) – 30:55 (5x5) 1:2 Соколов (Гончарук, Конюшков) – 40:11 (5x4) 2:2 Чехович (Аланов, Широков) – 45:20 (5x3) 3:2 Першаков (Фэрренс, Пьянов) – 46:05 (5x4) 3:3 Соколов (Alexei Kruchinin, Конюшков) – 54:12 (5x4) 3:4 Соколов – 65:00
— Костин выражал желание сыграть в Новосибирске?
— С ним пообщался Николай Хабибулин, тренер вратарей. У него была мотивация сыграть при новосибирских зрителях. Мы даже в аэропорт прилетели, и его встречали с плакатами, представляете? Для Дениса «Сибирь» и для «Сибири» Денис – важный момент. Хорошо, что он сыграл и победил, — передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 ноября 2025
-
17:30
-
17:15
-
17:06
-
17:00
-
16:30
-
16:10
-
15:33
-
15:15
-
14:56
-
14:38
-
14:15
-
14:00
-
13:43
-
13:27
-
13:09
-
12:47
-
12:30
-
12:21
-
12:04
-
11:42
-
11:20
-
11:03
-
10:40
-
10:22
-
10:05
-
09:44
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:40
-
08:35
-
08:26
-
08:12
-
08:00