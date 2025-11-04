«Его в аэропорту встречали с плакатами, представляете?» Исаков — о Костине в Новосибирске

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался об игре вратаря Дениса Костина в матче с бывшей командой «Сибирью» (4:3 Б) в Новосибирске. Голкипер пропустил три шайбы, отразил 22 броска и одержал победу в серии буллитов.

— Костин выражал желание сыграть в Новосибирске?

— С ним пообщался Николай Хабибулин, тренер вратарей. У него была мотивация сыграть при новосибирских зрителях. Мы даже в аэропорт прилетели, и его встречали с плакатами, представляете? Для Дениса «Сибирь» и для «Сибири» Денис – важный момент. Хорошо, что он сыграл и победил, — передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.