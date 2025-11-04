Буцаев — об упущенной победе в матче с «Торпедо»: не хватило опыта, хладнокровия

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев высказался о поражении в матче с «Торпедо» (3:4 Б), в котором новосибирская команда вела со счётом 3:2 в третьем периоде.

— Скажу так — игра понравилась, результат не особо. Трудовое очко набрали, заслужили. Молодцы.

— Как команда отреагировала на разгром в Екатеринбурге?

— Ничего, разобрали, почему так произошло, где недоработали. После игры в Челябинске сказал, что команда правильно отреагировала. Продолжает биться, кусаться.

— «Сибирь» не первый раз пропускает в концовках, почему так получается?

— Сегодня пропустили в меньшинстве. Не хватило опыта, хладнокровия. Многие ребята молодые не имеют того опыта. Но они его приобретают, не вижу параллелей с другими матчами, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.