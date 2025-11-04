Скидки
Главная Хоккей Новости

Буцаев — об упущенной победе в матче с «Торпедо»: не хватило опыта, хладнокровия

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев высказался о поражении в матче с «Торпедо» (3:4 Б), в котором новосибирская команда вела со счётом 3:2 в третьем периоде.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2025, вторник. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 4
Б
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Воронин (Конюшков, Белевич) – 18:11 (5x5)     1:1 Булавчук (Лукин, Неколенко) – 30:55 (5x5)     1:2 Соколов (Гончарук, Конюшков) – 40:11 (5x4)     2:2 Чехович (Аланов, Широков) – 45:20 (5x3)     3:2 Першаков (Фэрренс, Пьянов) – 46:05 (5x4)     3:3 Соколов (Alexei Kruchinin, Конюшков) – 54:12 (5x4)     3:4 Соколов – 65:00    

— Скажу так — игра понравилась, результат не особо. Трудовое очко набрали, заслужили. Молодцы.

— Как команда отреагировала на разгром в Екатеринбурге?
— Ничего, разобрали, почему так произошло, где недоработали. После игры в Челябинске сказал, что команда правильно отреагировала. Продолжает биться, кусаться.

— «Сибирь» не первый раз пропускает в концовках, почему так получается?
— Сегодня пропустили в меньшинстве. Не хватило опыта, хладнокровия. Многие ребята молодые не имеют того опыта. Но они его приобретают, не вижу параллелей с другими матчами, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

