Буцаев — об упущенной победе в матче с «Торпедо»: не хватило опыта, хладнокровия

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев высказался о поражении в матче с «Торпедо» (3:4 Б), в котором новосибирская команда вела со счётом 3:2 в третьем периоде.
— Скажу так — игра понравилась, результат не особо. Трудовое очко набрали, заслужили. Молодцы.
— Как команда отреагировала на разгром в Екатеринбурге?
— Ничего, разобрали, почему так произошло, где недоработали. После игры в Челябинске сказал, что команда правильно отреагировала. Продолжает биться, кусаться.
— «Сибирь» не первый раз пропускает в концовках, почему так получается?
— Сегодня пропустили в меньшинстве. Не хватило опыта, хладнокровия. Многие ребята молодые не имеют того опыта. Но они его приобретают, не вижу параллелей с другими матчами, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
