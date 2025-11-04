Скидки
Главная Хоккей Новости

Буцаев рассказал, почему Сошников и Уилсон не играют в последних матчах

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев рассказал, почему нападающие Никита Сошников и Скотт Уилсон не играют в последних матчах.

— По какой причине матчи пропускают Уилсон и Сошников?
— У каждого травмы разной степени тяжести.

— По игровым моментам есть претензии к ним?
— Если Уилсон не может играть, какие игровые моменты могут быть? Когда он выздоровеет, то будет играть. Сошников после тренировки в Челябинске сказал, что не может играть, у него болит спина. Оставили тот состав, который был.

— Сошников третий период в Екатеринбурге по вашему решению не играл?
— Да, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

