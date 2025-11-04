Давыдов: североамериканским тренерам «Авангарда» создают все условия, но результат средний

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов оценил переход нападающего Клима Костина в «Авангард» и отметил, что тренерскому штабу омского клуба создают все условия для побед.

«Лет семь-восемь назад Костин начинал у нас в «Динамо», был капитаном молодёжной сборной, подавал большие надежды, но не реализовался. Костин – это очередное усиление «Авангарда». Смотрю, североамериканским тренерам Омска продолжают создавать все условия для работы. Вот только результат для такого состава команды пока средний», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

«Авангард» занимает четвёртое место в Восточной конференции КХЛ, набрав 29 очков за 21 матч.