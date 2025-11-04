Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Буцаев рассказал об атмосфере в «Сибири» на фоне восьми поражений подряд

Вячеслав Буцаев рассказал об атмосфере в «Сибири» на фоне восьми поражений подряд
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев рассказал об атмосфере в новосибирской команде на фоне восьми поражений подряд. «Сибирь» идёт на 10-м месте в Восточной конференции.

– Какая сейчас атмосфера в команде?
– У вас не получится выбить почву из-под ног. Атмосфера правильная, рабочая. Да, поражения не придают позитива, но все понимают, что нужно делать, чтобы выбираться. Надо работать и правильно относиться к профессиональным обязанностям, другого способа поменять ситуацию нет, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующей игре «Сибирь» встретится с ЦСКА в гостях 8 ноября.

Материалы по теме
Буцаев — об упущенной победе в матче с «Торпедо»: не хватило опыта, хладнокровия
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android