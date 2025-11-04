Вячеслав Буцаев рассказал об атмосфере в «Сибири» на фоне восьми поражений подряд

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев рассказал об атмосфере в новосибирской команде на фоне восьми поражений подряд. «Сибирь» идёт на 10-м месте в Восточной конференции.

– Какая сейчас атмосфера в команде?

– У вас не получится выбить почву из-под ног. Атмосфера правильная, рабочая. Да, поражения не придают позитива, но все понимают, что нужно делать, чтобы выбираться. Надо работать и правильно относиться к профессиональным обязанностям, другого способа поменять ситуацию нет, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующей игре «Сибирь» встретится с ЦСКА в гостях 8 ноября.