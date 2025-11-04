Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сочи — Спартак, результат матча 4 ноября 2025 года, счет 0:1 ОТ, КХЛ 2025/2026

Гол Никиты Коростелёва в овертайме принёс «Спартаку» победу в матче с «Сочи»
Комментарии

Сегодня, 4 ноября, в Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал московский «Спартак». Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали гости со счётом 1:0 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 1
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Коростелёв (Усманов, Орлов) – 61:49 (3x3)    

Ворота команд защищали голкиперы Илья Самсонов и Артём Загидулин. Победу «Спартаку» в овертайме принёс точный бросок Никиты Коростелёва.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 20 матчей, в которых набрал 13 очков, клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 27 очками после 22 встреч располагается на шестой строчке Запада.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android