Гол Никиты Коростелёва в овертайме принёс «Спартаку» победу в матче с «Сочи»
Сегодня, 4 ноября, в Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал московский «Спартак». Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали гости со счётом 1:0 в овертайме.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 1
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Коростелёв (Усманов, Орлов) – 61:49 (3x3)
Ворота команд защищали голкиперы Илья Самсонов и Артём Загидулин. Победу «Спартаку» в овертайме принёс точный бросок Никиты Коростелёва.
«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 20 матчей, в которых набрал 13 очков, клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 27 очками после 22 встреч располагается на шестой строчке Запада.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Комментарии
