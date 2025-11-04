Гол Никиты Коростелёва в овертайме принёс «Спартаку» победу в матче с «Сочи»

Сегодня, 4 ноября, в Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал московский «Спартак». Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали гости со счётом 1:0 в овертайме.

Ворота команд защищали голкиперы Илья Самсонов и Артём Загидулин. Победу «Спартаку» в овертайме принёс точный бросок Никиты Коростелёва.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 20 матчей, в которых набрал 13 очков, клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 27 очками после 22 встреч располагается на шестой строчке Запада.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.