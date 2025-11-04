Московское «Динамо» обыграло СКА и одержало пятую победу подряд в КХЛ

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоялась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и московским «Динамо». Матч завершился в пользу гостей со счётом 2:1.

На седьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Динамо» Никита Гусев с передачи Джордана Уила. Петербургский клуб сравнял счёт на 28-й минуте благодаря голу Джозефа Бландизи в большинстве, которому ассистировали Андрей Локтионов и Рокко Гримальди. На 57-й минуте победный гол за «Динамо» забил Артём Швец-Роговой.

Таким образом, «Динамо» одержало пятую победу кряду. СКА потерпел второе поражение подряд.

