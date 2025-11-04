Московское «Динамо» обыграло СКА и одержало пятую победу подряд в КХЛ
В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоялась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и московским «Динамо». Матч завершился в пользу гостей со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Уил) – 06:56 (5x5) 1:1 Бландизи (Локтионов, Гримальди) – 27:40 (5x4) 1:2 Швец-Роговой (Джиошвили, Артемьев) – 56:11 (5x5)
На седьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Динамо» Никита Гусев с передачи Джордана Уила. Петербургский клуб сравнял счёт на 28-й минуте благодаря голу Джозефа Бландизи в большинстве, которому ассистировали Андрей Локтионов и Рокко Гримальди. На 57-й минуте победный гол за «Динамо» забил Артём Швец-Роговой.
Таким образом, «Динамо» одержало пятую победу кряду. СКА потерпел второе поражение подряд.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
