Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА — Динамо М, результат матча 4 ноября 2025 года, счет 1:2, КХЛ 2025/2026

Московское «Динамо» обыграло СКА и одержало пятую победу подряд в КХЛ
Комментарии

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоялась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и московским «Динамо». Матч завершился в пользу гостей со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Уил) – 06:56 (5x5)     1:1 Бландизи (Локтионов, Гримальди) – 27:40 (5x4)     1:2 Швец-Роговой (Джиошвили, Артемьев) – 56:11 (5x5)    

На седьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Динамо» Никита Гусев с передачи Джордана Уила. Петербургский клуб сравнял счёт на 28-й минуте благодаря голу Джозефа Бландизи в большинстве, которому ассистировали Андрей Локтионов и Рокко Гримальди. На 57-й минуте победный гол за «Динамо» забил Артём Швец-Роговой.

Таким образом, «Динамо» одержало пятую победу кряду. СКА потерпел второе поражение подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android