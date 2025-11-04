Скидки
От остановки сердца умер хоккеист любительской лиги Екатеринбурга

Через час после матча Большой уральской хоккейной лиги умер 39-летний хоккеист Александр Красовский, сообщает E1.RU. Он играл в любительском хоккейном клубе «Автопапы». У хоккеиста остались жена и двое детей.

«Игра закончилась, все поехали на лавку. Врач померил Александру давление, у него было всё нормально. Минут через 10 после игры потерял сознание. Медик, который дежурил на этой игре, проводил реанимационные действия. Два раза запускали его, пока ждали скорую. Скорая приехала, тоже пытались реанимировать. Через 40 минут после первых реанимационных действий у него пропал пульс», — рассказал источник E1.RU.

