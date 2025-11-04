Гусев вышел на чистое четвёртое место в рейтинге бомбардиров в истории «Динамо» в КХЛ
Благодаря голу в ворота СКА (2:1) нападающий московского «Динамо» Никита Гусев вышел на чистое четвёртое место в рейтинге бомбардиров в истории клуба в КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Уил) – 06:56 (5x5) 1:1 Бландизи (Локтионов, Гримальди) – 27:40 (5x4) 1:2 Швец-Роговой (Джиошвили, Артемьев) – 56:11 (5x5)
Гусев превзошёл показатель Константина Горовикова. На данный момент на счету Никиты 195 очков за «Динамо» — 66 заброшенных шайб и 129 результативных передач. До идущего на третьем месте Дениса Кокарева остаётся лишь одно очко. Лидером московского «Динамо» в истории клуба в КХЛ является нападающий Вадим Шипачёв, на счету которого 300 очков за клуб.
В текущем сезоне на счету Гусева 16 очков — шесть голов и 10 результативных передач в 21 матче.
