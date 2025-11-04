Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гусев вышел на чистое четвёртое место в рейтинге бомбардиров в истории «Динамо» в КХЛ

Гусев вышел на чистое четвёртое место в рейтинге бомбардиров в истории «Динамо» в КХЛ
Комментарии

Благодаря голу в ворота СКА (2:1) нападающий московского «Динамо» Никита Гусев вышел на чистое четвёртое место в рейтинге бомбардиров в истории клуба в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Уил) – 06:56 (5x5)     1:1 Бландизи (Локтионов, Гримальди) – 27:40 (5x4)     1:2 Швец-Роговой (Джиошвили, Артемьев) – 56:11 (5x5)    

Гусев превзошёл показатель Константина Горовикова. На данный момент на счету Никиты 195 очков за «Динамо» — 66 заброшенных шайб и 129 результативных передач. До идущего на третьем месте Дениса Кокарева остаётся лишь одно очко. Лидером московского «Динамо» в истории клуба в КХЛ является нападающий Вадим Шипачёв, на счету которого 300 очков за клуб.

В текущем сезоне на счету Гусева 16 очков — шесть голов и 10 результативных передач в 21 матче.

Материалы по теме
Московское «Динамо» обыграло СКА и одержало пятую победу подряд в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android