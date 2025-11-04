Гусев вышел на чистое четвёртое место в рейтинге бомбардиров в истории «Динамо» в КХЛ

Благодаря голу в ворота СКА (2:1) нападающий московского «Динамо» Никита Гусев вышел на чистое четвёртое место в рейтинге бомбардиров в истории клуба в КХЛ.

Гусев превзошёл показатель Константина Горовикова. На данный момент на счету Никиты 195 очков за «Динамо» — 66 заброшенных шайб и 129 результативных передач. До идущего на третьем месте Дениса Кокарева остаётся лишь одно очко. Лидером московского «Динамо» в истории клуба в КХЛ является нападающий Вадим Шипачёв, на счету которого 300 очков за клуб.

В текущем сезоне на счету Гусева 16 очков — шесть голов и 10 результативных передач в 21 матче.