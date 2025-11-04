Алексей Жамнов оценил победу «Спартака» в матче с «Сочи»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу с минимальным счётом в овертайме матча с «Сочи» (1:0 ОТ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 1
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Коростелёв (Усманов, Орлов) – 61:49 (3x3)
«Здорово сыграли вратари с обеих сторон. В плане реализации не хватало хладнокровия и трафика перед вратарём, думаю из-за этого всего один гол в матче. Плюс, наверное, в некоторых моментах качество льда сказывалось на последней передаче. Отсутствие Ружички? Ребята чуть приболели, почувствовали недомогание – это Ружичка и Ярош. Надеемся, что всё нормально и в следующем матче они сыграют. Что касается Рубцова, он присоединится к тренировочному процессу, когда мы вернёмся из поездки», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.
