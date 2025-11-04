Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Сочи» — о поражении от «Спартака»: соперник был не согласен снова проигрывать

Тренер «Сочи» — о поражении от «Спартака»: соперник был не согласен снова проигрывать
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов оценил поражение в матче со «Спартаком» в овертайме со счётом 0:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 1
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Коростелёв (Усманов, Орлов) – 61:49 (3x3)    

«Достаточно равная игра. Понятно, что соперник был не согласен снова проигрывать, поэтому команда играла против нас строго и дисциплинированно. Но моменты, которые у нас были, надо, конечно, реализовывать, в первом периоде особенно. Не пошло в атаке? Ребята на последнем рубеже были где-то посильнее атаки. Что удалось изменить? Мы требуем от ребят играть активно, не давая простора по всей площадке. Наверное, они поняли детали организации игры – это то, как они должны играть в той или иной ситуации. Самсонов? Приход Ильи добавляет уверенности, он опытный парень. Работаем над тем, что не получается, и улучшаем те вещи, которые приносят результат», — цитирует Михайлова пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Видео
Гол Никиты Коростелёва в овертайме принёс «Спартаку» победу в матче с «Сочи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android