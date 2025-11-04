Тренер «Сочи» — о поражении от «Спартака»: соперник был не согласен снова проигрывать

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов оценил поражение в матче со «Спартаком» в овертайме со счётом 0:1.

«Достаточно равная игра. Понятно, что соперник был не согласен снова проигрывать, поэтому команда играла против нас строго и дисциплинированно. Но моменты, которые у нас были, надо, конечно, реализовывать, в первом периоде особенно. Не пошло в атаке? Ребята на последнем рубеже были где-то посильнее атаки. Что удалось изменить? Мы требуем от ребят играть активно, не давая простора по всей площадке. Наверное, они поняли детали организации игры – это то, как они должны играть в той или иной ситуации. Самсонов? Приход Ильи добавляет уверенности, он опытный парень. Работаем над тем, что не получается, и улучшаем те вещи, которые приносят результат», — цитирует Михайлова пресс-служба клуба.