Нападающий Виталий Кравцов подпишет трёхлетний контракт с «Трактором»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Виталий Кравцов подпишет трёхлетний контракт с «Трактором». Ранее форвард был выставлен «Ванкувер Кэнакс» на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.

Кравцов сыграл в двух предсезонных встречах «косаток», где очков не набрал. В прошедшем сезоне 25-летний Кравцов провёл 85 матчей за челябинский «Трактор» (с учётом плей-офф) и набрал 65 (33+32) очков.

Российский форвард в 2018 году выбран в первом раунде под общим девятым номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс», в общей сложности провёл за команду из Нью-Йорка 48 матчей в НХЛ, в которых набрал 10 (5+5) очков. Всего в НХЛ на счету Кравцова 64 встречи и 12 (6+6) очков. Россиянин также выступал за «Ванкувер» в сезоне-2022/2023.

Комментарии
