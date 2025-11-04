Главный тренер «Динамо» Кудашов: СКА в плей-офф и сейчас — разные команды

Главный тренер «Динамо» Москва Алексей Кудашов высказался о победе в матче со СКА (2:1) и отметил изменения в стиле игры петербургского клуба.

«Тяжёлая игра. Два равных периода. В третьем немного перехватили инициативу и довели до победы. В заключительном отрезке стали лучше двигаться, были небольшие перестановки, перестали удаляться, игроки вошли в ровный ритм.

СКА в плей-офф и сейчас – разные команды. У команды разные тренеры, разный стиль. Так что опыт, который мы получили в кубковой части чемпионата, не учитывали. Смотрели на нынешнее состояние СКА, как они играют. Могу сказать, что команда стала очень организованной, это серьёзный соперник, который с каждым матчем становится лучше. Физически и тактически СКА прибавляет. Поэтому мы вдвойне довольны победой», — цитирует Кудашова пресс-служба КХЛ.