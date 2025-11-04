Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы не заслужили проиграть этот матч». Игорь Ларионов — о поражении СКА от «Динамо»

«Мы не заслужили проиграть этот матч». Игорь Ларионов — о поражении СКА от «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о поражении в матче с московским «Динамо» (1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Уил) – 06:56 (5x5)     1:1 Бландизи (Локтионов, Гримальди) – 27:40 (5x4)     1:2 Швец-Роговой (Джиошвили, Артемьев) – 56:11 (5x5)    

«Хотел начать с улыбки, но обидное поражение. Обидное вдвойне, потому что мы потеряли двух игроков и на долгий срок. Думаю, не заслужили проиграть этот матч, но цифры на табло. Влад Романов выбыл минимум на два месяца. Состояние Никиты Зайцева узнаем вечером. Сейчас он поехал на МРТ, но предпосылки нехорошие. Матвей Короткий сегодня отбросил свои костыли. Но минимум неделя на восстановление у него уйдёт.

Мы провели восемь минут в меньшинстве. Для такого матча это много. У нас были травмы. В такой ситуации мы старались сделать игру более консервативной. Уже нацеливались на овертайм. Играя в три звена, ребята подсели. Усталость была видна. Маркуса Филлипса запустили в нападение. Обидную шайбу пропустили. Никаких оправданий – ошибка. Было много моментов, чтобы решить судьбу матча. И такие моменты нужно решать. Мы пытаемся долго улучшать, готовить бросок, вместо того, чтобы действовать решительнее», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» обыграло СКА и одержало пятую победу подряд в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android