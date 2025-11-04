«Мы не заслужили проиграть этот матч». Игорь Ларионов — о поражении СКА от «Динамо»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о поражении в матче с московским «Динамо» (1:2).

«Хотел начать с улыбки, но обидное поражение. Обидное вдвойне, потому что мы потеряли двух игроков и на долгий срок. Думаю, не заслужили проиграть этот матч, но цифры на табло. Влад Романов выбыл минимум на два месяца. Состояние Никиты Зайцева узнаем вечером. Сейчас он поехал на МРТ, но предпосылки нехорошие. Матвей Короткий сегодня отбросил свои костыли. Но минимум неделя на восстановление у него уйдёт.

Мы провели восемь минут в меньшинстве. Для такого матча это много. У нас были травмы. В такой ситуации мы старались сделать игру более консервативной. Уже нацеливались на овертайм. Играя в три звена, ребята подсели. Усталость была видна. Маркуса Филлипса запустили в нападение. Обидную шайбу пропустили. Никаких оправданий – ошибка. Было много моментов, чтобы решить судьбу матча. И такие моменты нужно решать. Мы пытаемся долго улучшать, готовить бросок, вместо того, чтобы действовать решительнее», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.