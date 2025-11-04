«Свет в конце тоннеля есть». Ларионов — о текущих результатах СКА в сезоне КХЛ

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о текущих результатах петербургской команды в сезоне КХЛ. На данный момент СКА занимает девятое место в таблице Западной конференции КХЛ.

«Не буду скрывать, давление из-за нахождения вне зоны плей-офф есть. Да много игр впереди, но я не буду об этом говорить. Три-четыре победы поднимут нас в середину таблицы. Это будет зависеть от каждого матча, каждой смены, каждого момента. Мы не хотим упрощать игру. Хотим дарить радость болельщикам. При этом хотим найти те моменты, те мусорные шайбы, которые могут сломить наши неудачи и неуверенность, которая есть у многих.

Свет в конце тоннеля есть, но сам по себе он не появляется, его нужно зажигать. Команда в любой ситуации должна держаться вместе, верить, что в силах всё это переломить. Нужно забрасывать. Нужно получать уверенность, которую мы ждём от многих ребят», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.