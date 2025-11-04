Скидки
Хоккей

Андронов — о паузе в карьере: в моей жизни сейчас даже больше хоккея, чем когда-либо

Андронов — о паузе в карьере: в моей жизни сейчас даже больше хоккея, чем когда-либо
Комментарии

Олимпийский чемпион Сергей Андронов рассказал, что следит за хоккеем во время паузы в карьере. 36-летний нападающий ранее сообщил, что взял паузу в карьере из-за ситуации со здоровьем.

– Конечно, я слежу за хоккеем. Мне кажется, в моей жизни сейчас даже больше хоккея, чем когда-либо было. Сейчас наблюдаю за большой картиной: как развивается лига и наши команды. Очень много интересного!

– За кем приятно наблюдать?
– Многие команды ещё находят свою игру и проходят определённые процессы становления. Потому что во многих командах были изменения как в тренерском штабе, так и внутри команды. Понятно, что стабильно выступает «Локомотив». Нравится и моя команда – ЦСКА. Много интересного в том, какой вид приобретёт лига и команды ближе к новому году, когда команды будут готовиться к плей-офф, – цитирует Андронова «Советский спорт».

