Алтыбармакян отреагировал на дисквалификацию за бросок шайбы в сторону арбитра

Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян прокомментировал дисквалификацию на пять матчей за бросок шайбы в судью. Инцидент произошёл за две минуты до окончания третьего периода матча со СКА (1:6), когда арбитр зафиксировал нарушение правил у форварда.

«Да, это, конечно, был не самый приятный момент. Я уже разговаривал с тем арбитром, в которого, как посчитали, полетела шайба. На деле он просто не видел момент, и с одной камеры всё выглядело так, будто я намеренно бросил в него шайбу. Но те, кто меня знает, понимают – я эмоциональный игрок, всегда выхожу на лёд с эмоциями, потому что без них в хоккее, на мой взгляд, невозможно.

Да, в тот момент мы играли против СКА в моём родном городе, счёт был неприятный, всё шло наперекосяк. Конечно, не стоило кидать шайбу, но я просто хотел откинуть её в сторону, без какого-то злого умысла. В итоге мой случай показал всем в начале сезона, что нельзя оказывать давление на судей – и, наверное, в этом тоже есть своя польза. Я понёс наказание, принял его с поднятой головой, поговорил с арбитром и для себя сделал выводы. Надеюсь, это останется лишь уроком и всё будет двигаться дальше», — цитирует Алтыбармакяна агентство Winners.