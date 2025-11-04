Скидки
Хоккей

«У кого больше талант, с того больше спрос». Ларионов высказался об игре Голдобина за СКА

«У кого больше талант, с того больше спрос». Ларионов высказался об игре Голдобина за СКА
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов сообщил, что доволен действиями нападающего Николая Голдобина в матче с московским «Динамо» (1:2). Ранее тренер критиковал хоккеиста за недостаточную самоотдачу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Уил) – 06:56 (5x5)     1:1 Бландизи (Локтионов, Гримальди) – 27:40 (5x4)     1:2 Швец-Роговой (Джиошвили, Артемьев) – 56:11 (5x5)    

– Голдобин удивил своим силовым приёмом?
– Не только этим. Когда человек хочет, мы этому только рады, будем приветствовать. Это было приятно, также был заблокированный бросок и пара хороших передач. Хотим видеть это в каждой игре, в каждом отрезке. Это тот игрок, который может изменить исход матча. У кого больше талант, с того больше спрос. В этом плане видишь элементы, которые он начинает понимать. Это радует», — цитирует Ларионова пресс-служба клуба.

