«У кого больше талант, с того больше спрос». Ларионов высказался об игре Голдобина за СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов сообщил, что доволен действиями нападающего Николая Голдобина в матче с московским «Динамо» (1:2). Ранее тренер критиковал хоккеиста за недостаточную самоотдачу.

– Голдобин удивил своим силовым приёмом?

– Не только этим. Когда человек хочет, мы этому только рады, будем приветствовать. Это было приятно, также был заблокированный бросок и пара хороших передач. Хотим видеть это в каждой игре, в каждом отрезке. Это тот игрок, который может изменить исход матча. У кого больше талант, с того больше спрос. В этом плане видишь элементы, которые он начинает понимать. Это радует», — цитирует Ларионова пресс-служба клуба.