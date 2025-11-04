Результаты матчей КХЛ на 4 ноября 2025 года

Сегодня, 4 ноября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Было сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 4 ноября 2025 года (время московское):

13:30. «Сибирь» – «Торпедо» — 3:4 Б;

17:00. ХК «Сочи» – «Спартак» — 0:1 ОТ;

17:00. СКА – «Динамо» М — 1:2.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 32 очками после 22 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 34 очка после 22 игр. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.