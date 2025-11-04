Сегодня, 4 ноября, прошли три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 4 ноября 2025 года (время московское):

14:00. «Олимпия» – ХК «Тамбов» — 2:3 Б;

17:00. «Нефтяник» – «Барс» — 4:1;

17:00. «Химик» – «Звезда» — 1:3.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 35 очков в 22 матчах. Второе место занимает «Магнитка» с 32 очками после 22 встреч. Тройку замыкает «Югра» (30 очков в 20 матчах). В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.